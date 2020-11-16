Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

https://static.news.ru/photo/07a6a312-27a6-11eb-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту направился к Международной космической станции (МКС).

Трансляцию пуска ведёт американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал. В состав экипажа Crew Dragon вошли американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт японского агентства (JAXA) Соити Ногути.

Незадолго до запуска технические сотрудники обнаружили небольшое падение давления в капсуле экипажа корабля, из-за чего уже задраенный люк пришлось вскрыть и проверить его герметичность. По данным NASA, причиной инцидента стал инородный материал, который помешал полному закрытию люка. Неисправность была устранена, и техники провели дополнительную предполётную проверку на утечки.

Через девять минут после запуска многоразовая первая ступень Falcon 9 осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике. Через 12 минут после старта корабль вышел на заданную орбиту.

14 ноября запуск корабля пришлось отложить из-за погодных условий.

Экипаж Crew Dragon проведёт на орбите Земли шесть месяцев. В дальнейшем SpaceX планирует регулярно отправлять экипажи на МКС на своих ракетах.

Как писал NEWS.ru, глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что используемая в старте 16 ноября первая ступень Falcon 9 будет использована в соответствии с планами компании SpaceX в ходе следующего запуска Crew Dragon.