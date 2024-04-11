Что известно об успешном запуске ракеты «Ангара-А5»: зачем она нужна России

Фото: t.me/roscosmos_gk

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» успешно состоялся с космодрома Восточный с третьей попытки. Что об этом известно, какие задачи стоят перед новой ракетой?

Как прошел пуск «Ангары-А5»

Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 апреля в 12:00 по московскому времени. В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок «Орион» вывел на целевую орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

«Сегодня разгонный блок „Орион“, запущенный первой ракетой-носителем „Ангара-А5“, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат „Гагаринец“», — говорится в сообщении компании.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей России первый старт ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Он обратил внимание, что сотрудники отрасли смогли «не опустить руки и вдумчиво разобрать все огрехи» после переноса запусков.

«Сегодняшний пуск, который сделан вашими руками, — это огромное событие для всех нас и для страны в целом», — сказал он, поздравляя стартовый расчет.

Изначально старт ракеты запланировали на 9 апреля, однако за две минуты до начала автоматика отменила пуск. Как сообщил глава Роскосмоса, это было вызвано сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. Тогда старт перенесли на 10 апреля, однако он вновь был перенесен. По словам Борисова, команда на отмену поступила из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Фото: t.me/roscosmos_gk

Зачем России нужна «Ангара-А5»

«На самом деле это наиважнейшее событие в российской космонавтике за последние десятилетия. Во-первых, „Ангара“ и конкретно ее версия „Ангара-А5М“ — это первый полностью новый и разработанный после распада СССР ракетоноситель. Причем запущенный с первого чисто российского гражданского космодрома, который постепенно будет заменять собой оставшийся в Казахстане Байконур. И не просто новый носитель, а носитель тяжелого класса, который, когда программа разработки будет окончательно завершена, позволит выводить на орбиту грузы до 37 тонн (та, версия, которая стартовала сегодня, может поднимать на опорную орбиту груз весом 24,5 тонны)», — отметил политолог Юрий Подоляка.

По его словам, пуск «Ангары» — это важнейший ключ к огромному количеству новых российских космических программ, включая полет и освоение Луны, а также полеты в дальний космос.

«А еще это мощнейший импульс роста в высокотехнологичных отраслях нашей экономики, который разойдется по всей экономике страны. Поздравляю нас всех с этим огромным достижением. А еще с тем, что „Ангара-А5М“ с Восточного с первого раза выполнила всю программу полета», — добавил он.

Ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Он обратил внимание, что она способна нести на себе огромный вес.

«„Ангара-5“ очень важна, потому что это ракета тяжелая, как мы говорим, ракета тяжелого класса: она выводит 20 с небольшим тонн на низкую околоземную орбиту. Это примерно вес массы одного блока станции РОС и станции МКС или масса космического аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса», — объяснил он.

Ученый напомнил, что на этой ракете будет доставлен ультрафиолетовый телескоп «Спектр-УФ». По его словам, для доставки грунта с Луны на Землю нужна именно «Ангара-А5». В отличие от своего предшественника — ракеты «Протон» — она работает на экологически чистых компонентах топлива.

Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов «Ангары» с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости. Предполагается, что именно тяжелая ракета доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли.

По данным издания, первый модуль РОС — научно-энергетический, будет отправлен на орбиту в 2027 году. Еще спустя год отправят узловой и шлюзовой модули, а в 2029 году к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.

Также при помощи российских ракет-носителей класса «Ангара-А5» планируют запускать в космос ядерный буксир «Зевс», который находится в разработке Роскосмоса. Он имеет военный потенциал и подходит для использования в системе противовоздушной обороны России. Установка может «подсвечивать» воздушные объекты потенциального противника с орбиты, передавая эту информацию средствам ПВО.

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