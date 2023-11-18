Что известно о втором запуске ракеты Starship Илона Маска: как это было Второй тестовый запуск ракеты Starship завершился неудачей

Фото: spacex.com

Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках второго испытательного орбитального запуска. Что произошло в полете, какие проблемы возникли?

Что известно о втором запуске Starship

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Он состоялся в 07:02 по местному времени (16:02 мск). Корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров. Starship развил нужную скорость в 6,7 км/с и вышел на траекторию, обеспечивающую вход в атмосферу в районе Гавайев.

Первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, а примерно через 10 минут связь с кораблем была потеряна. Компания-разработчик заявила, что второй полет ракеты окончился неудачей.

Многоразовая ракетная система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 122 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Starship был сконструирован для миссий на Луну и Марс.

Как в России оценивают судьбу Starship

Академик РАН, генеральный конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в беседе с NEWS.ru заявил, что второй запуск ракеты Илона Маска нельзя назвать неудачей.

«Подобные инциденты во время испытаний — нормальное явление. Вероятно, потребуются годы, прежде чем к изделию допустят людей. <...> Ситуация напоминает создание советской крупнейшей ракеты-носителя „Энергия“ с лучшими в мире двигателями РД-170, она предназначалась для вывода на орбиту корабля „Буран“. Но над проектом пришлось изрядно попотеть, пока работу комплекса не довели до совершенства», — отметил ученый.

Борис Каторгин уверен, что Илон Маск после внесения изменений в конструкцию ракеты и условия полета добьется успеха.

«Он создает ракету с нуля, с новыми двигателями где-то могли недосмотреть, поэтому происходят взрывы. Здесь нет никакой конспирологии», — пояснил академик РАН.

Фото: spacex.com

Почему первый полет оказался неудачным

Компания SpaceX 20 апреля 2023 года предприняла первую попытку запуска прототипа Starship на околоземную орбиту с полигона в Бока-Чика. Ожидалось, что корабль сделает один почти полный виток вокруг Земли, но на высоте 38 км у Super Heavy отказали несколько двигателей, что привело к неконтролируемому вращению связки ракеты и корабля. На четвертой минуте произошел взрыв.

При этом SpaceX сочла запуск успешным, поскольку ракета смогла оторваться от стартового стола, пройдя этап максимальной нагрузки.

При старте от ударной волны был разбит слой огнеупорного бетона под стартовым столом, разлетевшиеся осколки повредили также часть инфраструктуры. Перед вторым орбитальным запуском Starship компания SpaceX внесла сотни изменений в конструкцию космической системы и алгоритмы полета. Для укрепления пострадавшей стартовой площадки было потрачено около 1000 куб. м высокопрочного железобетона. Вдобавок разработчики установили систему водяного охлаждения стартового стола.

Почему экоактивисты недовольны неудачными испытаниями Starship

Группа экоактивистов подала иск к Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) из-за неудачного запуска Starship. Защитники природы обратили внимание, что обломки ступени ракеты разлетелись на десятки гектаров, где находятся «уязвимые места обитания» редких биологических видов, а также вызвали пожар на территории государственного парка. Истцы просят отозвать лицензию SpaceX на запуск Starship.

SpaceX сочла несправедливостью обвинения в адрес FAA и попросила включить ее в число ответчиков, признав, что иск может оказать огромное влияние на компанию и «существенные национальные интересы». У компании есть срочные обязательства, включая разработку модифицированной верхней ступени лунного корабля Starship для миссии NASA «Артемида III», которая планирует отправить людей на поверхность Луны к 2025 или 2026 году.

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