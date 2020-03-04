https://static.news.ru/photo/00611d2e-5e8b-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск и выведение на орбиту малых космических аппаратов запланированы на сентябрь 2020 года.

Два спутника из общего числа принадлежат зарубежным заказчикам, один из них — первый первый спутник Туниса Challenge One. Три аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли, это «Зоркий» формата Cubesat 6U с камерой с разрешением около 15 метров, а также спутники «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» и «Сириус-ДЗЗ» с камерами для фотографирования Земли с разрешением около 50 метров, рассказал генеральный директор компании «Спутникс» Владислав Иваненко.

В создании последних двух космических аппаратов принимали участие студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики, а также учащиеся школ в образовательном центре «Сириус». Запуск будет осуществлён вместе с спутником CAS500-1 (Южная Корея) с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, кампания по запуску британских спутников OneWeb c космодрома Восточный запланирована на конец апреля, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.