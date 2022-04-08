Частная космическая компания в РФ запустит ракету со спутниками в 2024 году

Частная российская космическая компания Success Rockets представила лёгкую ракету Stalker, предназначенную для вывода на орбиту спутников малых форматов. Полёт ракеты запланирован на 2024 год, пишет ТАСС.

Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 кг полезной нагрузки на орбиту до 700 км, — приводит агентство сообщение пресс-службы компании.

По словам гендиректора компании Олега Мансурова, масса полезной нагрузки рассчитывалась с учётом перспектив развития рынка космических услуг в перспективе пять — десять лет. Дина ракеты составит 33 метра, диаметр — 1,2 метра. Предусмотрен головной обтекатель, как соответствующий самой ракете, так и увеличенный до 3,2 метра. Стартовая масса Stalker составит 83,5 тонны.

Обе ступени ракеты будут снабжены жидкостными ракетными двигателями LE11 (Lucky Engine 11), они будут работать на паре кислород-керосин. Девять двигателей будут стоять на первой ступени, один — на второй. Земная тяга ракеты составит 11,4 тонны, ракеты высотной модификации — 13 тонн.

В конструкцию двигателя изначально закладывается идея его многоразового применения, отмечается в сообщении компании. Компания самостоятельно планирует производить углеродный композит для обтекателя и части корпуса ракеты.

Ранее сообщалось, что год назад генеральный директор «Космокурса» Павел Пушкин объявил о закрытии компании и первого в России частного проекта по развитию космического туризма. Фирма работала над созданием частного космодрома в Нижегородской области.