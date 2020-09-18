Япония рекордно вложится в освоение космоса из-за лунной программы США

https://static.news.ru/photo/597f4b3a-fa42-11ea-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)/facebook.com

В следующем финансовом году (1 апреля 2021 — 31 марта 2022 года) бюджет Японского аэрокосмического агентства (JAXA) составит рекордные 2,6 млрд долларов. Увеличение расходов связано с намерением Токио участвовать в американской лунной программе.

Дело в том, что Соединённые Штаты будут предоставлять странам-участницам возможности для деятельности в рамках проекта в зависимости от их вклада. В бюджете JAXA на будущий год на участие в этой программе заложено 770 млн долларов.

Как сообщает информагентство Киодо, 580 млн из этой суммы потратят на разработку грузового беспилотника HTV-X, который будет доставлять грузы на окололунную базу, ещё 72 млн планируется израсходовать на разработку модуля на базе, 44,7 млн пойдут на создание аппарата SLIM для посадки на Луне.

Японское аэрокосмическое агентство учредили в 2003 году. За это время его бюджет никогда не превышал 1,91 млрд долларов.

Ранее Вашингтон сообщил о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В её рамках США планируют возвращение и постоянное присутствие человека на спутнике Земли, что станет первым шагом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.

Как писал NEWS.ru, NASA также разработало основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны. К нему США планируют подключить ряд государств-партнёров.