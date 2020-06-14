Британские учёные допустили существование десятков внеземных цивилизаций

https://static.news.ru/photo/50bd31b2-aef0-11ea-87e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Британские астрофизики из Ноттингемского университета рассчитали вероятность существования разумных форм жизни во Вселенной. Согласно их выкладкам, только в нашей Галактике могут существовать несколько десятков цивилизаций, общающихся друг с другом.

Результаты исследования приведены в научном издании The Astrophysical Journal. Учёные основывались на так называемом принципе Коперника, который постулирует существование других планет с условиями, аналогичными земным. Исходя из этого принципа, ничто не препятствует зарождению и эволюции разумных жизненных форм во Вселенной.

Астрофизики исходили из предположения, что жизнь на других планетах развивается примерно так же, как на Земле. Поэтому они ввели два исходных тезиса: первый — для формирования разумных организмов требуется от 4,5 до 5 млрд лет, второй — пригодные для этого планеты образовываются у звёзд, похожих на Солнце.

Идея заключалась в том, чтобы посмотреть на эволюцию в космическом масштабе. Мы называем этот метод расчёта астробиологическим коперниканским пределом. В соответствии с ним, в нашей Галактике должно быть как минимум несколько десятков активных цивилизаций, — отметил один из авторов исследования профессор астрономии Кристофер Конселис.

Учёные подчёркивают, что активность цивилизаций предполагает, что они отправляют сигналы в космос, а следовательно, существуют достаточно долго на высоком уровне технологического развития. По этому определению человечество является активной цивилизацией менее 100 лет. По расчётам астрофизиков, в галактике Млечный Путь может быть около 36 активных цивилизаций, однако расстояние от них до Земли в среднем составляет около 17 тысяч световых лет, что делает связь с ними практически невозможной. Если сигналы от других разумных форм жизни всё-таки обнаружат, это будет означать, что время существования разумных активных цивилизаций может быть очень длинным — десятки тысяч лет и более.

Поиски внеземных разумных цивилизаций дают нам подсказки о том, как долго продлится наша собственная цивилизация. Если мы обнаружим, что разумная жизнь распространена, это значит, наша цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько столетий. Если же мы поймём, что в нашей Галактике сейчас нет кроме нас активных цивилизаций, это плохой знак для нашего собственного долгосрочного существования, — заключил Конселис.

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