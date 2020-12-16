Британия вслед за США обвинила Россию в испытании оружия в космосе

https://static.news.ru/photo/7d5dca1c-406b-11eb-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: otostand/Dostmann/Global Look Press

Руководитель британской космической программы, вице-маршал Харви Смит обвинил Российскую Федерацию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия.

РФ снова запустила противоспутниковую ракету. Это поведение вызывает глубокое беспокойство. Последствия неверных расчётов и инцидентов потенциально могут оказаться катастрофичными, — цитирует Смита РИА Новости.

Он добавил, что Великобритания продолжает просить участвовать в диалоге ООН по ответственному поведению в космосе.

Накануне в Космическом командовании Соединённых Штатов заявили, что Российская Федерация провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. США также обвинили РФ в милитаризации космоса и сообщили, что готовы защищаться от агрессии.

В июле 2020 года Космическое командование США также обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе. Американцы заявили, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США номером 45915. Это было сделано рядом с другим российским спутником.

В Минобороны РФ 15 июля действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, в ходе которых он обследовал с близкого расстояния другой отечественный аппарат.

В США полагают, что эта ситуация аналогична ситуации 2017 года. В российском ведомстве рассказали, что речь идёт о запуске спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе того года отделился малый космический аппарат, получивший в каталоге ВВС США название «Космос-2521». Обе эти ситуации, по мнению американцев, не похожи на тестирование спутника-инспектора, писал NEWS.ru.