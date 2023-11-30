Борисов объяснил, почему на космическую деятельность обращены все взоры Борисов: Роскосмос наладит сотрудничество с частными космическими компаниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, из-за чего на космическую деятельность сегодня обращены все взоры, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Он добавил, что Россия в такой ситуации не может стоять в стороне. По его словам, госкорпорация намерена наладить тесное сотрудничество с частными космическими компаниями.

Спрос на космические услуги сегодня превышает показатели среднего роста мирового ВВП. Это и явилось причиной, почему на это направление — космическую деятельность — сегодня обращены все взоры. <...> И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции. <...> Основная программа для нас — это «Сфера», но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок, — сказал он.

Борисов объяснил, что России для развития экономики необходимы космические группировки, которые будут предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Он заявил о намерении госкорпорации развиваться в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.

Ранее Борисов заявил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное имя, подобно отечественным станциям «Салют», «Алмаз» и «Мир». По его мнению, подходящее название можно выбрать в ходе публичного обсуждения.