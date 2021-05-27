Большая, красная и исчезающая: суперлуние совпало с полным затмением

26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности не редки, но вместе совпадают крайней редко.
Суперлуние — ежегодный момент, когда Луна подходит к Земле наиболее близко. Из-за различных атмосферных явлений естественный спутник приобретает красный, а иногда и бордовый цвет.
Афины, Греция
Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press
Шэньчжэнь, Китай
Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Банда-Ачех, Индонезия
EPA/ТАСС
Нью-Йорк, США
Wang Ying/XinHua/Global Look Press
Антиполо, Филиппины
Gregorio Dantes Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press
Хух-Хото, Внутренняя Монголия
Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лимасол, Кипр
Kostas Pikoulas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сидней, Австралия
Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press
Санкт-Петербург, Россия
Петр Ковалев/ТАСС
Пекин, Китай
AP/TASS