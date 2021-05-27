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Санкт-Петербург, Россия
Космос

Большая, красная и исчезающая: суперлуние совпало с полным затмением

10:30, 27 мая 2021
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
NEWS.ru

26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности не редки, но вместе совпадают крайней редко.

Суперлуние — ежегодный момент, когда Луна подходит к Земле наиболее близко. Из-за различных атмосферных явлений естественный спутник приобретает красный, а иногда и бордовый цвет.

Афины, Греция

Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Шэньчжэнь, Китай

Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Банда-Ачех, Индонезия

EPA/ТАСС

Нью-Йорк, США

Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Антиполо, Филиппины

Gregorio Dantes Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хух-Хото, Внутренняя Монголия

Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лимасол, Кипр

Kostas Pikoulas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сидней, Австралия

Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Санкт-Петербург, Россия

Петр Ковалев/ТАСС

Пекин, Китай

AP/TASS

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