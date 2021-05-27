Большая, красная и исчезающая: суперлуние совпало с полным затмением

26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности не редки, но вместе совпадают крайней редко.

Суперлуние — ежегодный момент, когда Луна подходит к Земле наиболее близко. Из-за различных атмосферных явлений естественный спутник приобретает красный, а иногда и бордовый цвет.

Афины, Греция Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press Шэньчжэнь, Китай Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press Банда-Ачех, Индонезия EPA/ТАСС Нью-Йорк, США Wang Ying/XinHua/Global Look Press Антиполо, Филиппины Gregorio Dantes Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press Хух-Хото, Внутренняя Монголия Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press Лимасол, Кипр Kostas Pikoulas/Keystone Press Agency/Global Look Press Сидней, Австралия Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press Санкт-Петербург, Россия Петр Ковалев/ТАСС Пекин, Китай AP/TASS