Blue Origin перенесла полет из-за отказа одного из туристов

Компания Blue Origin перенесла очередной пилотируемый полёт суборбитального корабля New Shepard. Причиной стала проблема с одним из пассажиров. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает РИА Новости..

Четвёртый по счёту суборбитальный полёт должен был состояться 23 марта. Предполагалось, что в состав экипажа корабля войдут 28-летний комик и бойфренд Ким Кардашьян Пит Дэвидсон, бизнесмен Марти Аллен, предприниматель Марк Хейгл с женой, бизнесмен и ментор Джим Китчен и глава компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

Однако полёт пришлось перенести на 29 марта. Проблемы возникли у Пита Дэвидсона.

Полёт New Shepard перенесен на вторник, 29 марта. Пит Дэвидсон не сможет присоединиться к нашей 20-й по счету миссии. Мы объявим о шестом члене экипажа в ближайшее время, — говорится в заявлении компании.

Причина, по которой комик отказался от полёта, не называется. Также не называется сумма, которую пассажиры New Shepard заплатили за полёт.

Компания Blue Origin принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу и является одной из трёх компаний, совершающих пилотируемые полёты в космос — наряду с Virgin Galactic и SpaceX. При этом первые две компании способны лишь на суборбитальные полёты, на орбиту людей доставляет только SpaceX.

Первый пилотируемый полёт многоразового корабля New Shepard состоялся летом 2021 года. В первый экипаж вошёл владелец компании Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос, запатентовала суборбитальный корабль для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. В ходе полёта участники смогут ощутить вакуум космоса, поскольку экипаж будет находиться «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах». Предполагается, что в ходе полёта корабль будет находиться в невесомости около трёх минут. В это время пассажиры смогут «плавать» не только над креслами, но и за пределами корабля, прикреплённые к нему с помощью фала.