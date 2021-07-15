Безос отправится в космос с 18-летним студентом

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос возьмёт на борт своего космического корабля New Shepard 18-летнего студента Оливера Дэмена. Об этом сообщается на сайте компании Blue Origin, готовящей полёт.

По словам генерального директора Blue Origin Боба Смита, Дэмен представляет новое поколение людей, которым предстоит строить дорогу в космос. Полёт с Безосом станет осуществлением детской мечты для студента. Дэмен может стать самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Оливер Дэмен является сыном генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. Мужчина заплатил за место для себя, но позже предоставил его сыну.

Полет намечен на 20 июля с космодрома в Техасе. New Shepard должен подняться на высоту в 105 км от поверхности Земли.

Ранее стало известно, что Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории, сообщается в пресс-релизе компании Blue Origin, которой владеет миллиардер. Пожилая женщина не понаслышке знает о космосе, свой путь к космосу она начала ещё в 60-х годах прошлого века, став первой женщиной — инспектором Федерального авиационного управления США.