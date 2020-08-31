Белоруссия в 2021 году запустит второй космический спутник

https://static.news.ru/photo/7eff0558-eb97-11ea-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Белорусский государственный университет (БГУ) в 2021 году запустит второй космический спутник. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Министерство образования будет заниматься подготовкой запуска спутника. В указе предусматриваются источники финансирования расходов по реализации проекта, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

В октябре 2018 года БГУ запустил первый космический спутник с китайского космодрома Цзюцюань.

Сотрудники, студенты и аспиранты БГУ ведут работы по разработке второго спутника. Новый аппарат обладает большим потенциалом для проведения экспериментов в области космической физики с использованием материалов и полупроводниковых устройств белорусского производства, чем эксплуатируемый спутник.

Как писал NEWS.ru, Европейское космическое агентство (ЕКА) возобновило работу семи научных спутников на орбите Марса. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данное время в работу включены семь спутников. В частности, четыре аппарата для изучения магнитосферы Земли и марсианские орбитальные станции.