Белоруссия захотела отправить своего космонавта на подготовку в Роскосмос
Никита Чайка
Никита Чайка
13:26, 11 апреля 2022
Фото: Roscosmos/vk.com
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Белоруссия рассчитывает в первой половине 2022 года подписать документы для отправки своего космонавта на подготовку на базу госкорпорации «Роскосмос», заявил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Пётр Витязь, сообщает ТАСС. Он отметил, что при НАН была организована межведомственная комиссия, которая решает такие вопросы.
Я думаю, что в первом полугодии мы подпишем дорожную карту, программу подготовки белорусского космонавта на базе Роскосмоса, — сказал Витязь.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетят 12 апреля, в День космонавтики, космодром Восточный в Амурской области. Лидеры обеих стран проведут переговоры, после чего состоится совместная пресс-конференция.