Белоруссия захотела отправить своего космонавта на подготовку в Роскосмос

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Позиция Роскосмоса в отношении сотрудничества с партнёрами по Международной космической станции в ближайшее время будет доведена до президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что госкорпорация направила обращение к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с призывом повлиять на отмену санкций против трёх основных российских предприятий, обеспечивающих безопасность МКС.

Вопрос нашей позиции на днях обсуждался на набсовете Роскосмоса, в состав которого входят представители ключевых министерств и ведомств, связанных с работой Роскосмоса, а возглавляет его профильный вице-премьер. Планируем доложить нашу...