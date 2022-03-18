Белок коронавируса отправится на МКС

С космодрома Байконур будет направлен на МКС белок коронавируса, старт назначен на 19:00 мск 18 марта, сообщил «Газете.Ru» Юсеф Хесуани — глава компании 3D Bioprinting Solutions. Компания участвует в проекте вместе с Роскосмосом. Он пояснил, что это необходимо для выращивания больших кристаллов белка вируса и его изучения.

Сейчас мы в процессе подготовки к запуску, но сам полёт ещё не случился. Примерно в 18:55 произойдёт старт ракеты с белком коронавируса, а работу космонавты МКС начнут в воскресенье. Это будут первые эксперименты, которые продлятся 8 дней. На орбите эксперимент закончится к 27–28 числу, дальше результаты будут анализироваться месяц-полтора уже на Земле, — сообщил Хесуани.

Как отметил биолог, с помощью 3D-биопринтера будет выращены кристаллы SARS-CoV-2, эту работу проведут космонавты МКС. Речь идёт о нуклеокапсиде — он представляет собой внутреннюю оболочку, необходимую для защиты генома и сам геном вируса, а также о белке RBD, который несёт ответственность за непосредственное проникновение вируса в организм человека. Использоваться будут белки штамма «омикрон».

В космосе белки растут, кристаллизуются гораздо лучше, потому что на них не действует сила тяжести. Мы получаем сверхчистые большие кристаллы, которые можем анализировать разными методами. В нашем случае чем больше кристалл, тем больше мы можем узнать о вирусе, — объяснил Хесуани.

Биоматериал для исследования на МКС доставит пилотируемая ракета «Союз МС-21».

Ранее сообщалось, что правящий совет Европейского космичеcкого агентства (ЕКА) счёл невозможным дальнейшее сотрудничество с Роcкосмосом по миссии марсохода ExoMars из-за событий на Украине, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приоcтановки деятельности по взаимодействию с российской госкорпорацией.