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Запуск японского грузового корабля «Белый аист 8» (Kounotori 8) на Международную космическую станцию (МКС) перенесли с 24 на 25 сентября, чтобы вторая ступень ракеты-носителя H-2B, которая запустит грузовик, не столкнулась на орбите с пилотируемым кораблём «Союз МС-15». Старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15» намечен на 25 сентября.

Выяснилось, что есть вероятность, что вторая ступень ракеты H-2B после отделения от Kounotori 8 может приблизиться к космическому кораблю «Союз», — сообщили в компании Mitsubishi Heavy Industries. Kounotori 8 должен...