Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и австралийское космическое агентство заключили договор о совместном освоении Марса и Луны.
Австралийцы присоединятся к уже существующей американской программе освоения этих внеземных объектов.
Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году, — цитирует пресс-служба NASA слова заместителя главы компании Джима Морхарда.
Как писал News.ru, сотрудники NASA завершили работы по монтажу вертолёта-беспилотника на новом марсоходе Mars 2020 Rover, который планируется посадить на поверхность Красной планеты зимой 2021 года.