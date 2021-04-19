Астрономы зафиксировали «уникальную» вспышку на Солнце

https://static.news.ru/photo/4298b94e-a1b1-11eb-b7da-96000091f725_660.jpg Фото: sdo.gsfc.nasa.gov

Вспышка среднего класса на Солнце наблюдалась минувшей ночью, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Согласно данным учёных, спутник GOES-16 передал информацию о вспышке класса «М», произошедшей с 02:19 мск по 02:59 мск. Индекс вспышечной активности возрос с зелёного уровня до жёлтого.

По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это явление не опасно, однако через два-три дня оно может спровоцировать небольшую магнитную бурю в магнитосфере.

Для нас эта вспышка уникальная, потому что мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности, и за последнее время таких вспышек было четыре-пять, — пояснил он.

Специалист добавил, что во время максимума солнечной активности подобные вспышки фиксируются через день, передаёт РИА Новости.

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