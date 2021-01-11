Астрономы открыли самую яркую комету 2021 года

https://static.news.ru/photo/b94a5f0a-54ab-11eb-94f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

В декабре 2021 года к Земле приблизится комета, которая будет видна невооружённым глазом — настолько она будет яркой.

Комета, зарегистрированная под именем C/2021 A1 (Leonard), стала первой, которую открыли астрономы в 2021 году. Её удалось обнаружить 3 января благодаря снимкам, полученным 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey в штате Аризона, США.

18 декабря 2021 года комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры. Учёные отмечают, что за всю историю астрономических наблюдений только пять комет приближались к Земле ближе чем на 4,2 млн км.

На снимках у неё наблюдается газопылевая кома диаметром до 10 угловых секунд и короткий пылевой хвост длиной до 5 угловых секунд. Она движется по очень вытянутой эллиптической орбите. Во время сближения с Землёй комета достигнет максимального блеска около +4 звёздной величины.

В средних широтах Северного полушария её можно будет увидеть уже с сентября. Комета будет медленно перемещаться на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники. Однако с конца ноября с приближением кометы к Земле её скорость возрастёт. Увидеть её максимальную яркость можно будет только с 1 по 13 декабря на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, после чего она перейдёт на небо Южного полушария, сообщает РИА Новости.

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