Астрономы обнаружили четыре новых рассеянных скопления в Млечном Пути

https://static.news.ru/photo/48baffde-e93e-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Астрономы из Китайского Западного педагогического университета сообщили об открытии четырёх новых рассеянных звёздных скоплений в Млечном Пути. Скопления были обнаружены в восточной части Облака Лебедя — части местного спирального рукава галактики.

Открытие было сделано при помощи космического телескопа Gaia. Новые объекты получили обозначения QC1, QC2, QC 3 и QC 4. Самым близким к Земле из них оказалось QC1, находящееся на расстоянии около 4100 световых лет. Остальные три расположены на расстоянии примерно в 7600 световых лет от Солнца. Учёные уже вычислили возраст двух из них, QC2 и QC3, от 4 до 5 млн лет, что по астрономическим меркам мало. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org.

Рассеянные скопления представляют собой группы звёзд, которые, в отличие от шаровых скоплений, слабее связаны гравитационными силами друг с другом, из-за чего время их жизни меньше. Звёзды имеют почти одинаковый возраст и химический состав, поскольку рождаются из одного молекулярного облака.

Сейчас учёным известно более 1100 рассеянных скоплений в Млечном Пути. Их изучение позволяет разобраться в эволюции звезд и галактики, а также помочь определять расстояния в космосе.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы «потеряли» звезду из карликовой галактики в созвездии Водолея. Крупная звезда в одной из соседних карликовых галактик внезапно исчезла из просторов космоса. Учёные предполагают, что пропавшая звезда могла просто «загородиться» от телескопов облаком пыли либо они стали свидетелями её превращения в чёрную дыру, минуя стадию сверхновой.