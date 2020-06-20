Астрономы назвали особенность солнечного затмения 21 июня

https://static.news.ru/photo/63d80940-b2c7-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teguh Priatna/Xinhua/Global Look Press

Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, россияне смогут наблюдать только в виде частных фаз. Космическое явление состоится 21 июня 2020 года. Перед началом кольцеобразного этапа и после его завершения у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, наблюдатели смогут увидеть солнечную корону, особенно в горных районах.

В РФ движение небесных тел будет заметно на значительной территории от запада до востока. С севера видимая зона ограничится линией, по которой диски Солнца и спутника Земли коснутся друг друга.

Эта линия пройдёт в европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдёт в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В летнее солнцестояние светило описывает самую длинную дугу на небе, восходя с северо-востока и заходя на северо-западе. Продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. У полярного круга наступают белые ночи: выше него солнце вообще не заходит за горизонт. Полярный день длится круглые сутки.

В высоких и умеренных широтах наблюдаются серебристые — или мезосферные — ночные светящиеся облака. Несколько дней высота солнца над горизонтом практически неизменна, затем оно начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. День начинает убывать в Северном полушарии, ночь — прибавляться. В Южном полушарии всё происходит наоборот.

Период между июньским и сентябрьским равноденствием считается астрономическим летом, оно длится с 21 июня по 23 сентября. В Южном полушарии астрономическое лето приходится на период с 21 декабря по 23 марта.

День летнего солнцестояния всегда имел огромное значение для всего населения мира. Большинство храмов ориентированы на восход солнца в этот день, включая древнеегипетские.

На Руси на день летнего солнцестояния праздновали Ивана Купалу, в Латвии — дни Лиго, Эстония отмечает Янов день, а Польша — Соботки. Отмечают день летнего солнцестояния на Украине и в Белоруссии. В Якутии на этот день приходится праздник лета Ысыах, который считается самым массовым национальным праздником России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно закону РФ «Об исчислении времени» и основам небесной механики, самой частой датой дня зимнего солнцестояния в Центральной России является 21 декабря. Гораздо реже этот период приходится на 22-е число.