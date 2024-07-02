Астроном оценил возможность встречи с инопланетянами Астроном Железнов: наука допускает существование внеземных цивилизаций

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Земляне могут выйти на контакт с инопланетянами, так как официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций, заявил в беседе с «Радио 1» научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Однако пока ученые ведут поиск их следов, напомнил он.

Идут поиски в Солнечной системе, обнаружены следы фосфина на Венере, на Европе под ледяным океаном может существовать жизнь, на Марсе есть вода, но никаких проявлений не обнаружено. Да, официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций и внеземной жизни, но фактически она не обнаружена ни в каком виде вне нашей Земли, — уточнил Железнов.

По его словам, сейчас нет никаких официальных доказательств существования жизни в других галактиках. Он добавил, что в настоящее время единственным источником информации можно считать электромагнитное излучение, то есть свет. Однако ученые сталкиваются с тем, что чем дальше от планеты находится источник света, тем более древними являются полученные сведения.

Ученые из Калифорнийского университета в США ранее заявили, что зафиксированные пять парниковых газов в атмосфере экзопланет могли бы говорить о наличии жизни, которые удалось обнаружить благодаря современным телескопам. Они добавили, что естественное происхождение такого явления практически невозможно в космосе.