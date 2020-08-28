Астроном: астероид 2011ES4 останется для землян «невидимкой»

https://static.news.ru/photo/4d02c970-eaa9-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября 2020, большинство жителей планеты не смогут увидеть, заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Астероид маленький и тусклый. Никакого летящего в небе зрелища не будет <....>За ним нужно присматривать, пристально наблюдать, но не более того, — цитирует его РИА Новости.

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пройдёт близ Земли. Предположительно, на минимальное расстояние к планете он подлетит в 19:12 мск 1 сентября.

Между Землёй и небесным телом в тот момент будет около 120 тыс. км, при этом Луна расположена в 384 тыс. км от планеты. Космическое управление США отмечает, что скорость полёта астероида составляет 8,16 км/с. Он открыт 2 марта 2011 года. Астероид принадлежит группе «Аполлонов», небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Роскосмос рассчитал орбиту астероида 2011 ES4 ещё в 2011 году. Ведомство признало риск столкновения объекта с планетой несущественным.

По данным Роскосмоса, подобные объекты постоянно приближаются к планете. В августе 2020 года зарегистрировано около 80 подобных событий. Минимальное расстояние до Земли составляло менее 8 тыс. км. Большая часть сближений — новые астероиды, и только 10 из них обнаруживались до этого ранее (в 2007–2018 годах).

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