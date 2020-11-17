Астронавты с Crew Dragon перешли на борт МКС

https://static.news.ru/photo/f1572384-289f-11eb-b2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Прибывшие на американском корабле Crew Dragon астронавты перешли на борт Международной космической станции.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС автоматически 17 ноября в 07:00 мск. Он примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС. Прямую трансляцию стыковки и перехода экипажа ведёт NASA на своём сайте. Ранее сообщалось, что переход экипажа займёт несколько часов.

На орбитальную станцию прибыли американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Они проведут на МКС шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, ракета-носитель Falcon 9 с четырьмя астронавтами стартовала в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал. Незадолго до запуска технические сотрудники обнаружили небольшое падение давления в капсуле экипажа корабля, из-за чего уже задраенный люк пришлось вскрыть и проверить его герметичность. По данным NASA, причиной инцидента стал инородный материал, который помешал полному закрытию люка. Неисправность была устранена, и техники провели дополнительную предполётную проверку на утечки.

Через девять минут после запуска многоразовая первая ступень Falcon 9 осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.