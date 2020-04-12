Астронавты поздравили россиян с Днём космонавтики с орбиты

Российские космонавты экспедиции МКС-62 поздравили соотечественников с борта космической станции с Днём космонавтики. Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер напомнили о важности праздника, приуроченного к первому полёту человека в космос.
Видео поздравления опубликовал на своём сайте Роскосмос. Олег Скрипочка отметил, что со времени полёта Гагарина в космос прошло уже 59 лет. Иванишин добавил, что именно тогда наша страна показала научный и технический потенциал, учёные в кратчайшие сроки сумели выполнить поставленные задачи.
Вагнер сказал, что Юрий Гагарин останется первым для всех жителей Земли и его лицо узнает без труда каждый. Улыбка Гагарина, добавил космонавт, будет вдохновлять всё новые и новые поколения астронавтов.
В заключение космонавты пожелали всем новых побед и хорошего настроения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что День космонавтики в России впервые будет отмечаться дистанционно. Мероприятия по случаю торжества проведут онлайн.
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