Астронавты поднялись на борт корабля Crew Dragon перед запуском к МКС

https://static.news.ru/photo/cfaa53ce-a04a-11ea-b372-fa163e074e61_660.jpg Роберт Бенкен и Даглас Хёрли Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли поднялись на борт корабля Crew Dragon. Его старт к Международной космической станции намечен на 27 мая в 23:33 по московскому времени.

К стартовой площадке астронавты вместе со специалистами SpaceX приехали на автомобилях компании Tesla c номерными знаками «курс — на МКС». Перед загрузкой в корабль астронавты пообщались с главой NASA Джимом Брайденстайном, главой SpaceX Илоном Маском, а также со своими близкими. Также на космодроме находится вице-президент США Майкл Пенс. Ожидается приезд американского лидера Дональда Трампа.

Люки корабля будут закрыты после очередной проверки специалистами всех систем корабля и скафандров астронавтов, сообщает ТАСС.

Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который доставляет грузы к МКС. 3 марта Crew Dragon уже пристыковывался к станции. Отправка была осуществлена в автоматическом режиме.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации с большим интересом наблюдают, как ведётся подготовка к пуску Crew Dragon. Если он пройдёт успешно, Рогозин пообещал порадоваться за американцев.

NEWS.ru писал, что 9 марта корабль SpaceX Cargo Dragon привёз на МКС сладости, грейпфруты, томаты и оборудование. Общий вес груза составил 2 тысячи тонн. Корабль провёл на станции месяц и вернулся на Землю с научными образцами.