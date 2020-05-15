Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/5e9b3078-a337-11ea-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли, находящиеся на борту Crew Dragon, показали потрясающие виды Земли из космоса.

Исследователи также успели продемонстрировать внутреннее устройство корабля. Кроме того, они показали игрушку, которая попала во все новости. Сшитый из ткани с пайетками динозавр Space Dino помогает понять, когда на Crew Dragon наступает состояние невесомости.

What does our home planet look like from @SpaceX 's Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE — NASA (@NASA) May 31, 2020

Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. В назначенную дату корабль смог беспрепятственно стартовать к МКС.

Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что полёт Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска даст новые возможности для мировой космонавтики. 30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.