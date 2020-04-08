Астронавт NASA: новому экипажу МКС коронавирус не угрожает

https://static.news.ru/photo/4eaeb512-7971-11ea-b89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американский астронавт Крис Кэссиди рассказал, что новый экипаж, стартующий 9 апреля на МКС, следует правилам строгого карантина и защищён от коронавируса.

По словам Кэссиди, члены экипажа абсолютно уверены, что прибудут на МКС полностью здоровыми, потому что врачи очень хорошо о них заботятся как в Звёздном Городке, так и на Байконуре в Казахстане.

Мы уже около месяца следуем правилам очень строгого карантина и все чувствуем себя замечательно, — цитирует астронавта «Интерфакс».

Накануне Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправится на Международную космическую станцию (МКС).

В него вошли российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В дублирующем составе — Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса не помешает отправке очередной миссии на МКС. Однако в целях профилактики космонавтам запрещено обниматься и пожимать друг другу руки.