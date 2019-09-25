https://static.news.ru/photo/191edffc-dfa3-11e9-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul R. Burley/Wikimedia Commons

Астрофизики Джон Хаккила из Колледжа Чарльстона и Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета опубликовали новое исследование о взрывах, которые создают гамма-всплески. По данным учёных, возникающее в этот момент излучение может создавать обратимость времени.

Благодаря этому частицы имеют возможность разгоняться до сверхсветовой скорости. Это, отмечают эксперты, не противоречит теории относительности Эйнштейна, так как процесс происходит не в вакууме, а в газовых облаках, окружающих взрывы, передаёт портал phys.org .

Ранее News.ru писал, что межзвёздная комета C/2019 Q4, которую открыл российский астроном Геннадий Борисов, может быть близка по составу к кометам из Солнечной системы. Об этом сообщил учёный из Института астрофизики на Канарах Хавьер Ликандо.