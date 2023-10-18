Астероиды, вспышка сверхновой: составлен список вариантов конца света

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Падение на Землю астероида Апофис диаметром 340 метров, вспышка сверхновой или увеличение активности Солнца могут привести к концу света. Такое мнение в эфире YouTube-проекта «Научный форсайт» высказал декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета Николай Лапин. Что об этом нужно знать?

Вспышка сверхновой

По словам Лапина, одной из причин возможного конца света может стать вспышка сверхновой — когда гигантская звезда, которая в несколько раз больше Солнца, начинает «агонию». В этот момент, указывает специалист, небесное тело буквально разбухает, пытаясь удержать энергию рядом со своим ядром. Финалом процесса становится вспышка — звезда взрывается.

Явление может серьезно изменить атмосферу Земли и привести к ее обеднению, что повлечет за собой высыхание планеты. Однако, по мнению Лапина, такой исход маловероятен.

Всего, по словам Лапина, планета пережила пять вымираний. Последний раз это случилось 250 млн лет назад, когда погибло 95% всей фауны.

Вспышки на Солнце

Альтернативным вариантом апокалипсиса Лапин называет увеличение солнечной активности. По его словам, звезда приближается к максимуму своей активности. Он отметил, что это видно по росту числа вспышек и появлению новых солнечных пятен. Данные процессы, утверждает специалист, приводят к возмущению магнитного поля Земли, и одним из признаков этого являются северные сияния, которые начали появляться в нехарактерных для явления широтах. Также подобное может приводить к перебоям со связью из-за нарушения работы спутников.

Лапин указывает, что, несмотря на внешнюю безобидность солнечных вспышек, последствия их появления куда серьезнее. Он напомнил о зафиксированной 1 сентября 1859 года вспышке, которая вывела из строя телеграфные сети по всему миру, приводила к пожарам на подстанциях и перегрузке энергетических сетей, что спровоцировало серьезные экономические последствия. По его словам, в тот день количество энергии, которое выделило Солнце, было равно годовому объему.

Падение астероида

Наиболее вероятным сценарием развития конца света Лапин считает падение астероида. Изучением движения небесных тел рядом с Землей занимаются астрономы. Они фиксируют наиболее опасные тела, которые должны пройти рядом с планетой. Так, вполне возможно падение астероида Апофис, который может пройти между Землей и Луной в 2029 году. Его диаметр составляет 340 метров.

В случае падения, отметил эксперт, на месте образуется кратер размером 10 километров, что приведет к региональной катастрофе. Лапин уточнил, что размер астероида примерно в 10 раз превышает Челябинский болид, а значит, его взрыв при столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее. Для более глобальной катастрофы с Землей должно встретиться более крупное небесное тело.

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