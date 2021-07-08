Астероид-«убийца» Апофис выбыл из списка опасных космических тел

Из списка угрожающих Земле небесных тел выбыл самый известный астероид-«убийца» Апофис. Об этом рассказал сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Его слова приводит РИА Новости.

Оказалось, что зря боялись, в 2029 году Апофис с нами не столкнётся, но пройдет довольно близко. Оказалось, что он не опасен и его убрали из списка 20 самых опасных астероидов, — сообщил учёный.

При этом астероид, по словам Авдеева, продолжает представлять интерес для наблюдений. В 2029 году он пройдёт на расстоянии 31 тысяча километров от нашей планеты — на уровне геостационарных спутников.

Он будет виден на небе, как звездочка третьей звёздной величины. Это чуть-чуть слабее, чем звёзды ковша Большой Медведицы, — объяснил учёный.

Наблюдать за Апофисом можно будет в ночь с 13 на 14 апреля 2029 года.

Астероид Апофис размером 325 метров был открыт в 2004 году. При этом сообщалось, что небесное тело имеет 2,7-процентную вероятность столкновения с планетой в 2029 году. В дальнейшем угроза была исключена: учёные пришли к выводу, что небесное тело пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от Земли.

Также к минимуму сводится вероятность столкновения Апофиса с Землёй в 2068 году. Подобный риск отсутствует как минимум в ближайшие 100 лет.

Ранее сообщалось о том, что астероид размером с две статуи Свободы подлетел к Земле.