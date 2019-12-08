https://static.news.ru/photo/fc27cd40-1987-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Крупнейший астероид Гигея можно будет увидеть в любительский бинокль до середины февраля 2020 года.

Астероид уже сейчас можно наблюдать на юге России, в том числе и в Крыму, где он будет лучше виден, — сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории малых тел Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев.

Специалист также добавил, что Гигею нужно наблюдать в ночное время в Главном поясе астероидов.

Астероид был открыт в 1849 году, его диаметр оценивается в 407–434 км.

Как писал NEWS.ru, космическое тело Гигея, по мнению учёных, соответствует всем параметрам, чтобы считаться карликовой планетой. Журнал Nature Astronomy опубликовал результаты открытия, которые дают основания перевести её из статуса астероидов.