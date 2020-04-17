Армия США получит комплексы для противодействия спутникам России и Китая

https://static.news.ru/photo/d6eb6754-80d8-11ea-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Space Force/facebook.com

Космические силы США намерены к 2027 году приобрести 48 комплексов, которые предназначены для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае конфликта.

Как сообщает агентство Bloomberg, указанные системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи. Отмечается, что речь идёт о системах, которые разрабатывает американская компания L3Harris.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Аппарат может взорваться в космосе. В настоящее время оператор спутника DirecTV пытается увести его с геостационарной орбиты.