Космос

Армия США получит комплексы для противодействия спутникам России и Китая

21:16, 17 апреля 2020
Фото: United States Space Force/facebook.com

Космические силы США намерены к 2027 году приобрести 48 комплексов, которые предназначены для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае конфликта.

Как сообщает агентство Bloomberg, указанные системы наземного базирования предназначены для временного вывода из строя на ранних этапах конфликта космических аппаратов, используемых для поддержания связи. Отмечается, что речь идёт о системах, которые разрабатывает американская компания L3Harris.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Аппарат может взорваться в космосе. В настоящее время оператор спутника DirecTV пытается увести его с геостационарной орбиты.

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