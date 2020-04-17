Армия США получит комплексы для противодействия спутникам России и Китая

Космические силы США намерены к 2027 году приобрести 48 комплексов, которые предназначены для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае конфликта.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Аппарат может взорваться в космосе. В настоящее время оператор спутника DirecTV пытается увести его с геостационарной орбиты.
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