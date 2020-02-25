https://static.news.ru/photo/5dcf111e-57b5-11ea-8857-fa163e074e61_660.jpg InSight Фото: NASA/Global Look Press

Исследовательский аппарат InSight передал на Землю первые данные о сейсмической активности Марса. Модуль работает на поверхности Красной планеты больше года. На данный момент зафиксировано свыше 450 марсотрясений разной амплитуды.

Самое сильное имело магнитуду около 4,0. Этого достаточно, чтобы чётко отличить тектонический сдвиг от посторонних факторов, но не хватает для отслеживания волн ниже порога марсианской коры — в мантии и ядре, пишет журнал Nature Geoscience. Учёные всегда считали Марс тектонически спокойным, в отличие от Земли, где присутствует тектоника плит.

Марсотрясения имеют характеристики, уже наблюдаемые на Луне в эпоху «Аполлона», с большой длительностью сигнала — от 10 до 20 минут, из-за рассеивающих свойств марсианской коры, — заявил сотрудник Швейцарской высшей технической школы Доменико Джардини.

На Луне, где нет тектонических плит, подобные явления объясняются охлаждением спутника с момента его образования около 4,5 миллиарда лет назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владеющий космической корпорацией SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет. По плану бизнесмена, компания сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза.