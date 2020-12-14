«Ангара-А5» вывела макет спутника на орбиту Земли

https://static.news.ru/photo/a755f668-3e28-11eb-a80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчётную геостационарную орбиту макет спутника, передают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Модуль отделился вместе с имитатором полезной нагрузки от третьей ступени тяжёлой ракеты «Ангара-А5».

Это произошло через 12 минут после запуска летательного аппарата с космодрома Плесецк в Архангельской области (РФ), который состоялся утром 14 декабря 2020 года. «Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.

Лётные испытания продолжатся в 2021-м, пишет РИА Новости. В планах государственной корпорации «Роскосмос» и третий старт «Ангары-А5». Всего во время тестов планируется осуществить шесть запусков.

РФ получила предложение от КНР работать над лунной программой вместе с Европейским космическим агентством, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сообщение из Пекина пришло в июне 2020 года. По его словам, в азиатской державе считают, что Кремль, Европа и Поднебесная способны сотрудничать по данному вопросу. Однако сам руководитель в этом сомневается. Он не уверен, что в КНР имеют в виду формирование некоего конгломерата, способного привести к созданию базы на Луне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. Старт «Ангары-А5» 14 декабря с космодрома Плесецк является третьим для аппарата данного класса и первым за шесть лет. Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого класса.