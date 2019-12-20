https://static.news.ru/photo/7d95edbc-231f-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американский космический корабль Starliner впервые стартовал к Международной космической станции в беспилотном режиме. Пуск состоялся 20 декабря. Аппарат принадлежит компании Boeing.

Событие попало на видео. Разработчик опубликовал его на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

На борту Starliner находится манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter («Клепальщица Рози»).

Название Rosie the Rocketeer восходит к временам Второй мировой войны. Тогда художник из США Норман Роквелл создал образ Rosie the Riverter, символизирующий женщин в оборонно-промышленном комплексе Штатов.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное космическое агентство США заявило о намерении купить дополнительные места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Экипажи кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправят на станцию весной будущего года и весной 2021 года, уже укомплектованы российскими космонавтами. Но Роскосмос при этом готов рассмотреть вопрос о предоставлении мест американским астронавтам на российских «Союзах».