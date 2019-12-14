Фото: NASA/Cory Huston

Уже 400 лет в Большом Магеллановом Облаке красуется красный сверкающий «шарик». Его диаметр – 23 световых года, он продолжает увеличиваться со скоростью более 17 миллионов километров в час.

Изображение гигантского пузыря было опубликовано в официальном Instagram NASA. Снимок был сделан с помощью телескопа «Хаббл». Также уточняется, что объект находится на расстоянии в 160 тысяч световых лет. Предположительно, он...