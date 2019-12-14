Космический корабль Boeing Starliner, созданный в США на замену российским космическим кораблям «Союз МС», в первом полёте на МКС в декабре будет переносить манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter («Клепальщица Рози»).
По информации Space.com, название Rosie the Rocketeer восходит ко временам Второй мировой войны. Тогда художник из США Норман Роквелл создал образ Rosie the Riverter, символизирующий женщин в оборонно-промышленном комплексе Штатов.
Как ранее писал NEWS.ru, Национальное космическое агентство США заявило о намерении купить дополнительные места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Экипажи кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправят на станцию весной будущего года и весной 2021 года, уже укомплектованы российскими космонавтами. Но Роскосмос при этом готов рассмотреть вопрос о предоставлении мест американским астронавтам на российских «Союзах».
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