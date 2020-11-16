Американские учёные назвали возможную причину исчезновения воды с Марса

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Группа исследователей из США по итогам научной работы установила одну из возможных причин потери воды с Марса.

Согласно данным учёных, во время пыльных бурь жидкость с поверхности планеты достигает верхних слоёв атмосферы, где она преобразуется в атомарный водород, который после уходит из атмосферы в космос. Специалисты считают, что данный процесс оказал влияние на эволюцию климата Марса.

Наблюдения были проведены при помощи орбитального зонда MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), вращающегося вокруг Красной планеты с 2014 года.

Перемещение водяного пара в верхние слои атмосферы могло сыграть существенную роль в эволюции марсианского климата от тёплого и влажного состояния миллиарды лет назад до холодного и сухого, который мы наблюдаем сегодня, — цитирует телеканал «360» авторов работы.

По словам исследователей, количество воды в верхних слоях атмосферы зависело от сезона, достигало наибольшего объёма в южное лето и росло во время пыльных бурь, передаёт журнал Science.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли следы воды в метеорите, который прилетел с Марса и упал на Землю в пустыне Сахара в 2012 году. Минеральный состав NWA 7533 показал признаки окисления, свойственного для H2O. Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 млрд лет назад во время удара, который расплавил часть коры.