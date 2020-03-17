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В октябре 2021 года запланирован запуск первого после 45-летней паузы российского космического аппарата на Луну. Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, профессор МГТУ им. Баумана, начальник проектно-теоретического отделения АО НПО «Молния» Валерий Тимошенко считает, что Луной заниматься необходимо, иначе Россия, которая всегда была в передовиках по освоению космоса, может отстать от других стран.

Китайцы сейчас уже по обратной стороне Луны путешествуют, получают новую информацию, сведения о происхождении Луны, о возможных ископаемых. Луна нам нужна. Сейчас отставать от других стран нехорошо, ‒ сказал в эфире радио Sputnik Тимошенко.

По его словам, последней советской межпланетной автоматической станцией была «Луна-24», запущенная в 1976 году.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал, что NASA предлагает размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне. США предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. При этом специалисты российской ракетно-космической отрасли и представители NASA разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей окололунной станции. Американцы видят её вытянутой, а россияне — круговой.