Адаптация корабля «Орёл» к «Ангаре» обойдётся более чем в миллиард рублей

Госкорпорация «Роскосмос» выделит на адаптацию нового космического корабля «Орёл» к ракете-носителю «Ангара» 1,1 млрд рублей, следует из размещённых на сайте госзакупок материалов.
Согласно обнародованной информации, работы по адаптации планируется завершить до 30 марта 2021 года,
«Орёл» разрабатывается для использования в российской лунной программе. Первый беспилотный полёт корабля намечен на 2024 год, в 2025-м — пилотируемый полёт к МКС. К естественному спутнику Земли «Орёл» может отправиться в 2027 году.
Сначала корабль планировали запускать на ракете «Русь-М» с космодрома Восточный, но в 2011 году этот проект был закрыт.
Облёт Луны на «Орле» намечен на 2029 год, а высадка российских космонавтов на поверхность спутника — на 2030 год.
Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» должна стартовать с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года в 08:50 мск. Ранее старт был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам. Предварительно ракета прошла испытания и тестовую заправку, после чего её отправили в монтажно-испытательный корпус.