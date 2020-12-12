Адаптация корабля «Орёл» к «Ангаре» обойдётся более чем в миллиард рублей

https://static.news.ru/photo/34c3b974-3cec-11eb-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Госкорпорация «Роскосмос» выделит на адаптацию нового космического корабля «Орёл» к ракете-носителю «Ангара» 1,1 млрд рублей, следует из размещённых на сайте госзакупок материалов.

Согласно обнародованной информации, работы по адаптации планируется завершить до 30 марта 2021 года, передаёт РИА Новости.

«Орёл» разрабатывается для использования в российской лунной программе. Первый беспилотный полёт корабля намечен на 2024 год, в 2025-м — пилотируемый полёт к МКС. К естественному спутнику Земли «Орёл» может отправиться в 2027 году.

Сначала корабль планировали запускать на ракете «Русь-М» с космодрома Восточный, но в 2011 году этот проект был закрыт.

Облёт Луны на «Орле» намечен на 2029 год, а высадка российских космонавтов на поверхность спутника — на 2030 год.

Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» должна стартовать с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года в 08:50 мск. Ранее старт был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам. Предварительно ракета прошла испытания и тестовую заправку, после чего её отправили в монтажно-испытательный корпус.