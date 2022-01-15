Зять Назарбаева оставил пост главы нацпалаты предпринимателей

Казахстанский бизнесмен и общественный деятель Тимур Кулибаев заявил, что покидает пост председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об отставке мужа средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары 17 января сообщается на сайте палаты.

В пространном заявлении о сложении полномочий Кулибаев не пояснил причину отставки. Он поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги работы палаты под его руководством.

В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса. Налажена работа с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют Советы по защите прав предпринимателей. За 8 лет в НПП поступило 41 тыс. обращений, из которых 40% решены положительно, — отметил зять Назарбаева.

Ранее стало известно, что член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил доход как минимум в десятки миллионов долларов по схеме, связанной с укладкой газопровода из Туркмении в КНР. По данным газеты Financial Times, Кулибаев получил деньги через контракты на поставку труб, которые доверили компании российского предпринимателя Александра Карманова ЕТК.