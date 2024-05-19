Зурабишвили обратилась к Макрону с неожиданной просьбой Le Tribune: Зурабишвили призвала Макрона избавить Кавказ от «советского ига»

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Саломе Зурабишвили

Президент Франции Эммануэль Макрон должен приехать в Грузию и избавить Кавказ от «советского ига» и российского влияния, заявила в интервью газете Le Tribune глава государства Саломе Зурабишвили. По ее словам, французскому лидеру следует посетить Тбилиси до осенних выборов в стране.

Эммануэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре <...> Речь идет не только о Грузии, речь идет о том, чтобы раз и навсегда избавить Кавказ от советского ига и российского влияния, — сказала президент.

При этом доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко назвал Грузию одним из главных торговых партнеров России после начала спецоперации. Также ими являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Узбекистан.

Ранее Зурабишвили назвала сложным вопросом присутствие большого числа россиян в стране и посетовала, что многие из них не интегрируются в местное сообщество. Она отметила, что сейчас в Грузии находятся около 70 тысяч граждан РФ.

Тбилиси ожидает от эмигрантов осуждения «империалистических тенденций в России» и боевых действий на Украине, заявила президент. При этом правительство не пытается контролировать россиян, хотя это нужно делать, отметила она.