«Зурабишвили — иноагент»: отправят ли в отставку президента Грузии Профессор Хомерики: Зурабишвили вредит налаживанию отношений Грузии с РФ

Фото: president.ge

Саломе Зурабишвили

Парламент Грузии рассмотрит вопрос об отставке Саломе Зурабишвили 18 октября. Это будет первое в истории страны обсуждение импичмента президента. 16 октября Конституционный суд Грузии обвинил Зурабишвили в нарушении Основного закона, согласно которому президент может вести переговоры за рубежом только с разрешения правительства. Каковы шансы парламента отправить Зурабишвили в отставку и какое значение это будет иметь для отношений с Россией? Об этом — в материале NEWS.ru.

Президент позволила себе «самовольную отлучку» за границу

Грузинский парламент планирует обсудить отставку президента Саломе Зурабишвили в среду, 18 октября. Об этом сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. В понедельник Конституционный суд признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон, отправившись в августе-сентябре в зарубежные визиты вопреки запрету правительства.

Согласно 52-й статье грузинской конституции президент вправе «осуществлять представительские функции во внешних отношениях» только с разрешения правительства. В суд с иском обратились депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Повод для жалобы Зурабишвили подала 31 августа, когда отправилась в зарубежную поездку, в ходе которой встречалась с лидерами стран Евросоюза, при этом она не согласовала свои действия с правительством. Президент оправдывалась тем, что пыталась помочь в получении статуса страны — кандидата в Евросоюз. Но грузинские министры напомнили, что внешнюю политику определяет правительство, тем более что доверие к президенту уже потеряно.

Что думает Зурабишвили по поводу импичмента

После обнародования вердикта КС Зурабишвили выступила с обращением, в котором подчеркнула, что не собирается уходить в отставку.

«Меня действительно не очень удивил сегодняшний результат, но мне было больно за Конституционный суд, который и по сегодняшний день оставался одним из мест в нашей правовой системе, которые все еще заслуживали определенного доверия. На сегодняшний день это уже не так. Конституционный суд вынес такое заключение, за которое ему должно быть стыдно», — сказала Зурабишвили.

Президент призвала оппозицию собраться в среду у здания парламента, когда она будет выступать в зале «перед этими человечками». «Давайте бороться вместе до конца», — предложила она сторонникам.

Фото: Рухкян Давид/РИА Новости Парламент Грузии в Тбилиси

Чем может закончиться обсуждение в парламенте

Грузинский политолог Иосиф Манджавидзе не уверен, что проправительственным фракциям удастся отправить Зурабишвили в отставку. К таким депутатским объединениям относятся «Грузинская места — Демократическая Грузия» и «Сила народа», располагающие 93 голосами из 150. Для импичмента необходимо 100 голосов.

«Правящая партия не скрывает своих сомнений по поводу голосования в парламенте. Им важнее другое: поставить на Зурабишвили своеобразное клеймо нарушителя конституции, сделать „хромой уткой“ до окончания срока ее полномочий. Факты о несоблюдении ею основного закона налицо. Она встречалась в Европе с руководителями стран без согласования с правительством и довольно оригинально это объяснила: встречалась с ним, мол, просто так — как частное лицо», — сказал Манджавидзе в интервью NEWS.ru.

Но и собрать у парламента массовую манифестацию Зурабишвили не сможет, убежден политолог. Он прогнозирует приход сюда лишь «небольшого числа» сторонников экс-президента Михаила Саакашвили из «Национального движения» с прозападными и антироссийскими лозунгами, — а небольшая толпа никак не повлияет на ход обсуждения.

«Зурабишвили в Грузии не пользуется авторитетом. Когда-то правящая партия буквально протащила ее в президенты. Но после этого она резко развернулась в сторону „Национального движения“, которое прежде ее ругало чуть ли не матерными словами. Народ видит ее беспринципность и авантюризм, видит, что она больше отстаивает интересы Запада, а не Грузии», — считает политолог.

Из-за чего схлестнулись две ветви власти Грузии

Запад заинтересован в сохранении Зурабишвили в качестве президента, несмотря на отсутствие реальных полномочий, заявил в беседе с NEWS.ru президент Фонда единения русского и грузинского народов профессор Владимир Хомерики.

«В ноябре Еврокомиссия вернется к вопросу о предоставлении Грузии статуса страны — кандидата в ЕС. Но уже ясно, что Тбилиси получит отказ — как не выполнивший множество рекомендаций Брюсселя. Вот тогда в Грузии, скорее всего, вновь начнутся антиправительственные акции, на которые и рассчитывает Запад. Появятся условия для очередной попытки сместить власть. Если эту попытку возглавит действующий президент, то она получит большой резонанс. Все эти действия направлены в том числе и против России, причем в тяжелое для нас всех время», — отметил собеседник.

По словам Хомерики, Зурабишвили целенаправленно вредит попыткам наладить отношения с Москвой.

«Она поддерживает связи со своими коллегами на Западе, дает определенные надежды оппозиции, воодушевляет ее, в том числе намекает на помилование Саакашвили. Все это дестабилизирует Грузию, мешает властям делать шаги на сближение с северным соседом. Запад по-прежнему не отказался от идеи открытия второго фронта против России на Кавказе. Зурабишвили выполняет волю своих зарубежных хозяев», — убежден Хомерики.

Фото: nei2021.org Владимир Хомерики

Как часто президенты Грузии конфликтовали с парламентом

Как известно, Грузия — парламентская республика. Политический вес главы государства невелик, поскольку у него остались после реформы 2012 года представительские функции. За прошедшие 11 лет Зурабишвили стала третьим президентом, вставшим в оппозицию к парламенту и премьер-министру. Инициировал реформу власти Михаил Саакашвили с целью вернуться на вершину власти в качестве премьер-министра, поскольку конституция запрещала ему баллотироваться на очередной президентский срок. Однако в итоге сторонники Саакашвили проиграли выборы в парламент, и тот был вынужден оппонировать обыгравшему на выборах «Нацдвижение» Бидзине Иванишвили. Затем четвертый президент Георгий Маргвелашвили вошел в конфронтацию с «Грузинской мечтой», но, уступив в политическом противостоянии, был вынужден уехать в глубинку, чтобы заняться гостиничным бизнесом.

«У Зурабишвили мало шансов на победу в конфликте с „Грузинской мечтой“. Она инородное тело для страны, грузинка только по фамилии. В полном смысле слова иностранный агент», — убежден Владимир Хомерики.

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