Золотой фонд казахского кино уничтожен во время беспорядков

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

В Казахстане в результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал Atameken Business. Основной причиной, по информации местных СМИ, стал пожар.

В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино​​​. Он сгорел в результате пожаров, — сказано в заявлении.

Отмечается, что в фонд входили шедевры казахского кинематографа.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.