Журналисты телеканала «Юнион» в ДНР попали под обстрел украинских силовиков

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Съёмочная группа местного телеканала «Юнион» 20 февраля оказалась под обстрелом украинских силовиков на юге самопровозглашённой Донецкой народной республике около посёлка Саханка, об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

Съёмочная группа телеканала «Юнион» попала под обстрел в Саханке, — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Как уточняет ТАСС, группа состояла из журналиста и оператора, они не пострадали и возвращаются в Донецк.

Народная милиция непризнанной Луганской народной республики отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля.

С начала эскалации в ДНР зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков также ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в самопровозглашённую Донецкую народную республику. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.