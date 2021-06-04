Журналисты подорвались на мине в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/66db8594-c519-11eb-8c5e-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Азербайджане журналисты подорвались на мине. Об этом NEWS.ru сообщила пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар.

Оператор AzTV Сирадж Абишов 1989 года рождения и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник АЗЕРТАДЖ, погибли при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе.

ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» выражает глубокие соболезнования семьям погибших.

Позднее Генпрокуратура Азербайджана уточнила число погибших при подрыве. Кроме Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, погиб также заместитель представителя руководителя исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Ещё четыре человека были доставлены в больницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остаётся одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. По официальным данным, с момента подписания трёхстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.

Ранее стало известно, что двое армянских военнослужащих получили лёгкие телесные повреждения в Гегаркуникской области. Инцидент произошёл с участием армянских и азербайджанских военных. Огнестрельное оружие не применялось.