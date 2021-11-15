Журналистов RT France задержали на границе с Польшей

Двоих корреспондентов телеканала RT France задержали на территории Польши на белорусско-польской границе. Причиной власти назвали работу в зоне ЧП без разрешения. Об этом сообщил пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа, передаёт ТАСС. В понедельник к границе перебрались около двух тысяч нелегальных мигрантов. Польское МВД считает, что они намерены штурмовать кордон.

Сегодня утром в районе города Уснаж-Гурны полицейскими были задержаны двое мужчин. Они заявили, что они журналисты телеканала RT France. <...> Они находились в зоне, охваченной режимом чрезвычайного положения, без разрешения. У них было оборудование. Как сообщили сами задержанные, они снимали в этом месте репортаж, — сказал Крупа.

Он отметил, что задержанные доставлены в отделение полиции. Их дело передадут в суд в срочном порядке. По словам главреда RT France Ксении Фёдоровой, задержаны члены съёмочной группы, корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори, оба они являются гражданами Франции.

Сотрудники успели выйти в прямой эфир по телефону и сообщить о недружелюбном поведении полицейских, а в последнем сообщении корреспондент написал слово «наручники», после чего связь со съёмочной группой пропала.

15 ноября к погранпереходу «Брузги» на белорусско-польской границе подошли около двух тысяч мигрантов. В МВД Польши считают, что беженцы намерены штурмовать кордон «при поддержке белорусских силовиков». Польская сторона прислала на территорию вертолёт и включила пропаганду, в которой призывает Белоруссию отпустить беженцев домой и не причинять им боль. Польская полиция и солдаты находятся в боевой готовности.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.