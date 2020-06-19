Журналистов «Радио Свобода» задержали в центре Минска во время репортажа

Съёмочную группу белорусского бюро «Радио Свобода» в Минске задержали неизвестные во время репортажа с пикета в поддержку претендентов на пост президента страны.
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Вечером 19 июня пикеты солидарности с оппозиционными претендентами прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде других городов. В столице Белоруссии перекрыты станции метро с выходом на проспект Независимости, ГАИ также перекрыла отдельные участки проспекта. ОМОН оттесняет людей с места пикета, сопротивляющихся задерживают.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Однако Лукашенко потребовал от властей столицы очищать улицы, чтобы семьи с детьми могли пройти по «чистому, уютному, удобному и красивому городу». 10 июня, как передавал NEWS.ru, действующий глава государства заявил, что не допустит в Белоруссии «переворота».
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