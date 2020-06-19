Журналистов «Радио Свобода» задержали в центре Минска во время репортажа

https://static.news.ru/photo/bfc8748c-b25a-11ea-9428-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

Съёмочную группу белорусского бюро «Радио Свобода» в Минске задержали неизвестные во время репортажа с пикета в поддержку претендентов на пост президента страны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Запад». Во время прямого эфира к журналистке Александре Дынько подошли двое мужчин в штатском и утащили её под руки в микроавтобус, просьбу представиться мужчины проигнорировали. Момент задержания снимал оператор, через несколько минут его тоже задержали. Кроме того, по данным из соцсетей, задержан оператор агентства Reuters.

Вечером 19 июня пикеты солидарности с оппозиционными претендентами прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде других городов. В столице Белоруссии перекрыты станции метро с выходом на проспект Независимости, ГАИ также перекрыла отдельные участки проспекта. ОМОН оттесняет людей с места пикета, сопротивляющихся задерживают.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Однако Лукашенко потребовал от властей столицы очищать улицы, чтобы семьи с детьми могли пройти по «чистому, уютному, удобному и красивому городу». 10 июня, как передавал NEWS.ru, действующий глава государства заявил, что не допустит в Белоруссии «переворота».