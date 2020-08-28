Журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации белорусского МИД

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Несколько сотрудников иностранных СМИ лишились аккредитации Министерства иностранных дел Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, рассказали представители Белорусской ассоциации журналистов.

Разрешительные документы аннулировали корреспондентам немецкого телеканала ARD, Deutsche Welle, британского BBC, агентства Associated Press, Reuters, France-Presse (АFP), «Радио Свободы» и других, говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Есть представление Межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности Республики Беларусь. В этой связи мы аннулируем аккредитацию, — цитирует ТАСС секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Комиссию создали по распоряжению главы Белоруссии Александра Лукашенко в ноябре 2017 года. Это постоянно действующее ведомство, координирующее работу государственных и иных организаций, обеспечивающих нацбезопасность страны в информационной сфере.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.

Два дня назад в Минске были задержаны и доставлены в милицию для проверки документов несколько десятков журналистов, которые собирались освещать очередную протестную акцию. В их числе были и россияне. Некоторое время спустя почти все они были отпущены. На одного из журналистов был составлен административный протокол, ещё одного выслали из страны. В день президентских выборов в Белоруссии задержали троих сотрудников российского телеканала «Дождь». Выяснилось, что они работали в республике, не имея на то аккредитаций. Их выслали из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Белоруссии пригласили международных наблюдателей на выборы главы республики, однако те не приехали. Это может свидетельствовать о том, что позиция международного сообщества по результатам голосования была заготовлена заранее, считает глава РФ Владимир Путин. Политик добавил, что Кремль сразу признал легитимность выборов.