Журналистка пропала в Белоруссии после текстов об убитом Бондаренко

https://static.news.ru/photo/ed992466-2a90-11eb-b7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пропала сотрудница белорусского издания Tut.by Екатерина Борисевич, которая готовила материалы про избитого силовиками и погибшего минчанина Романа Бондаренко.

Женщина перестала выходить на связь вечером 19 ноября. Дочь журналистки сказала, что она пошла в магазин, говорится в Telegram Tut.by.

Затем в Сети появилось видео, на котором женщина выходит из дома в сопровождении людей в штатском и садится в микроавтобус. Позднее она вернулась домой вмесе с силовиками, однако неизвестно, что происходит в её квартире.

Ранее генеральная прокуратура Минска возбудила дело в отношении врача, который рассказал СМИ о смерти Бондаренко по статье о разглашении медицинской тайны.

11 ноября во двор жилых домов в Минске, где находится «площадь перемен», приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин Роман Бондаренко вышел спросить, что происходит. Завязалась потасовка, после этого его увезли на микроавтобусе.

Позже он поступил в больницу в бессознательном состоянии из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что травмы были получены во время драки. Мужчину прооперировали, но позже он скончался. Смерть Бондаренко вызвала общественный резонанс. 12 и 13 ноября жители Минска несли цветы к «площади перемен». Они считают, что в произошедшем виноваты силовики.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против властей республики после гибели Романа Бондаренко.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.