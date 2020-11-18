Журналистка госканала РБ защищала Лукашенко под видом многодетной матери

https://static.news.ru/photo/2f239534-29aa-11eb-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Сотрудница белорусского государственного телеканала СТВ Юлия Артюх снималась в сюжетах канала, представляясь многодетной матерью и женой офицера. Она защищала президента страны Александра Лукашенко, акции против которого собирают тысячи человек в Белоруссии.

Женщина регулярно появляется в сюжетах телеканала и выступает в поддержку Лукашенко, передаёт Lenta.ru.

Свобода, которой так желает бэчебэшное (БЧБ — бело-красно-белый — цвета исторического флага Белоруссии. — NEWS.ru) меньшинство, — на деле лишь хаос, беспорядок, саботаж и бандитизм, — говорила женщина в эфире, где отмечалось, что она не является журналистом.

При этом в некоторых сюжетах того же канала она фигурирует именно как ведущая. Кроме того, государственное информагентство БелТА называло её многодетной матерью и женой офицера, которая принимает участие в форуме «За Беларусь». Тогда она цитировала своего мужа.

Передай нашим любимым и дорогим женщинам — пусть ничего не боятся. Я костьми лягу, но никогда БЧБ-флаг не поднимется над нашей страной, — передавала она.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что во время протестов 15 ноября в Белоруссии были задержаны 948 человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», большая их часть приходится на Минск. Задержания также имели место в Бобруйске, Могилёве, Гомеле и других городах.